若「山竹2.0」來襲 沙田大埔先失守 水位倍增亮紅燈填海地「沉沒」非科幻

「明日大嶼」令公眾關注人工島該填多高，才可應付全球暖化的挑戰，但現有填海區高度不足，其實更逼切。多名專家警告，近二十多年來水位上升幅度倍增，遠超昔日填海工程預算。《星島日報》翻查資料發現，八十年代的填海高度要求，僅為香港主水平基準面以上三點七米，代表青衣、荃灣、沙田等新市鎮，甚至是維港兩岸填海所得的土地，未來均有「沉沒」危機。



「香港可以在『山竹』襲港後零死亡，是非常幸運。」全球暖化關注組織「350香港」創辦人李偉才在檢視風災數據後，得出這結論。



一九六二年的「溫黛」威力驚人，大埔滘潮汐站當時錄得的最高潮水高度，達香港主水平基準面以上四點八八米，大埔、沙田沿岸多處建築物被「沒頂」。然而，若單計「溫黛」帶來的風暴潮高度，其實只有三點〇五米，比山竹的三點二三米低。



「山竹」的破壞力之所以不及「溫黛」，源於它「遲到」了三小時。翻查記錄，「山竹」令天文台於今年九月十六日上午九時四十分懸掛十號風球，當時正好遇上潮退，天文潮長時間徘徊在一點三米或以下。李偉才形容，「山竹」一邊靠近，香港一邊潮退，大大降低破壞力。



溫黛襲港時天文潮達一點八三米，比「山竹」抵港時高逾半米。據天文台的潮汐數據，本港潮漲時間為晚上至清晨，潮漲時天文潮一般可達兩米，如正值天文大潮，更可達二點五米。因此，若「山竹」提早於當日潮漲時襲港，再遇上天文大潮，水位可達五點七三米。香港主水平基準面以上五點七三米是怎樣的概念？《星島日報》翻查地政總署地形圖，發現一九七○年代構思的沙田新市鎮，不少地區的填海高度，均低於這個數，其中沙田城門河沿岸的填海高度介乎四點八至七點二米；大埔墟高度僅介乎四點一至四點七米，換言之，若「山竹2.0」日後於天文大潮時襲港，情況不堪設想。



颱風遇上天文大潮，或許屬百年一遇，然而在全球暖化致海平面升高的陰霾下，單由颱風造成的潮水上漲已足夠為患。過去數十年，維港的海平面正以每年約三點一毫米的速度上升，天文台推算本港平均海平面至本世紀中及本世紀末，將較一九八六至二○○五年平均分別上升零點四二米和零點九一米，較全球情況更嚴峻。



事實上，多名專家同樣十分擔心水位上升對吐露港的威脅。港大土木工程系教授關國雄指出，吐露港「袋形」的地理形狀，如在風暴期間長吹東風，海水吹進吐露港後將無路可走，水位會堆高，整個吐露港變相「海浸」。因此，沙田、大埔及馬鞍山一帶的填海區，將成為全球暖化影響的前哨。



