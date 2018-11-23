﻿重以關愛聯繫師生﻿ ﻿恒大校長拒爭排名﻿

根據新一期《東周刊》報道，前身是「摘A工場」的恒生管理學院努力八年，早前終成為全港首間由自資院校「正名」的大學。該校校長何順文感歎指：「作為一間自資學校，我們的資源很緊絀，很感恩恒管的仝人努力。」何順文的教學宗旨是，不論甚麼出身，都應有接受高等教育的平等機會。







八○年創校的恒生商學書院，於一○年註冊為恒生管理學院，今年再正名為大學，是全港第二間私立大學，但論自資院校正名，它是首間。在沒有政府的經常性資助下，該校正名路途極具挑戰。何順文形容過程如坐過山車。



資源是一大難題，由於是自資學校，經費只可自給自足，何順文不忍工程費轉嫁到學生身上，因此每年籌款皆成為校務重點工作。



幾經艱辛，「大學」招牌終於懸掛。旁人以為目標達到，但在他眼裏這只是艱巨任務的開始，「今後會致力成為區內領先的博雅型私立大學，重視人文，本科教育、維持緊密師生關係，協助學生找到人生價值。」在他鴻圖大計裏，沒有排名，也不會按成績收生，「作為校長不會理會這些，大學教育是一場球賽，不是看排名，應要有風骨，堅持教育理念」。



不重名利 只重關愛



拒走主流路線與他的求學經歷不無關係。何順文的成長年代中，大學學額少，因為成績不是最標青的尖子，故年僅十八、九歲便隻身到美國波特蘭州立大學（後轉至西雅圖華盛頓大學）修讀管理學及心理學。當時舉目無親，人生路也不熟，更要適應全新的環境，以及簡樸的生活條件。讓他在苦中找到甜的是美國大學着重關愛的學習風氣，他感受到師生關係不應建基於學術成績，關愛才是維繫他們的牽引力。



商科背景從沒令他重名利，即使後來執起教鞭，他也拒絕功利主義。眼見各地愈來愈多院校追逐科研及排名，他卻反其道而行，拒做「怪獸校長」。在他執掌下的恒大便有着截然不同的學習氣氛。







