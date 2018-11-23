﻿何猷啟奪WCA代理 電競博彩有「錢途」

據《東周刊》報道，賭王何鴻燊三房兒子何猷啟最近動作多多，日前宣佈創立廣告公司，去年接手打理家族在廣州的高球場。他銳意在商界雙軌並行，既兼顧家族生意，亦善用人際網絡搞自己業務，並透露已奪得全國大型電競比賽WCA的港澳獨家代理權，更認為電競博彩大有錢途。



「很榮幸成為騰訊廣告業務的澳門合作夥伴，騰訊在全球有超過十億活躍用戶，透過大數據將用戶整合分類，可以令廣告客戶提升宣傳效益。」何猷啟日前以澳門新藍海廣告一人有限公司主席的身份，為公司舉行業務啟動儀式兼簡介會，並透露已獲不少澳門公司及政府部門關注這項新服務，多間博企更率先表態使用。



何猷啟近年長居內地，專責打理家族在內地的不同範疇生意，去年更接下一個燙手山芋——廣州麓湖高爾夫球鄉村俱樂部。



他坦言起初對高爾夫球是門外漢，惟有以經營酒店的思維動手改革，「首先是更新硬件設施，以前草地五顏六色長滿雜草，沙坑的排水系統又差，導致雨季經常積水，統統要立即施工解決。」第二步就是大改餐廳菜牌，且每一道菜都要經他試食滿意才推出。此外，他又在球場內增設小食亭，提供免費涼茶及水果。成功吸引大批會員回流，在他接手的頭一年已做出成績，收入激增十倍。



打理家族生意做出成績，何猷啟第二步是轉作雙軌並行，投放多些時間經營自己業務。向來喜歡打機的他，因緣際會認識了內地一批電競達人，月前他更取得全國大型電競比賽WCA（World Cyber Arena）的港澳獨家代理權。



何猷啟認為電競業方興未艾，只要電競產業鏈更加成熟，發展電競博彩大有錢途，「所謂電競博彩，就像投注足球賽事，既可買哪隊勝出，亦有很多特定彩池；套用在電競比賽上，亦可衍生很多花款的博彩玩法。美國拉斯維加斯已有合法電競博彩，我認為澳門亦值得研究引入。」