﻿淘寶商家傾銷劣質貨年度光棍節變神棍節

淘寶網在○九年便借「光棍節」來進行瘋狂減價促銷，沒料大收旺場，使之成為一年一度的網購盛事。不過近年坊間發現，光棍節的網購促銷開始變了質，有不良商人乘機出售不對辦的劣質貨外，更多網店的所謂瘋狂減價，其實都是先加後減，八成商品並非全年最低價。



據最新一期《東周刊》報道，淘寶網在剛過去的雙十一「光棍節」，全天成交額突破二千一百三十五億元，創下十年來最高紀錄。至於另一購物網京東，亦公布成交額同樣破去年紀錄，達一千五百九十八億元。



不過今年有媒體就兩大網購平台，分別在淘寶和京東各選五十件進行促銷前後的價格比較，結果發現，京東有十七件價格上漲，兩件顯示冇貨；淘寶亦有十一件價格上漲，三件顯示冇貨。其中淘寶一間網店促銷的名牌蒸烤電爐，原本顯示低至一萬二千七百八十元，但臨近雙十一時，忽然貴了一千元。在京東網發售的六十五吋智能電視機，一周前的預約價為六千九百九十九元，雙十一凌晨零時前，標價多了五百元。



逾八成非全年最低價



早前有一項市場調查顯示，在一六年的雙十一網購促銷活動當天，抽查了淘寶網內五百三十三種商品，發現平均逾八成並非全年最低價。除了商品格價問題外，在一片搶購平貨的氣氛下，消費者容易忽略商品質量好壞，令不良商家有機可乘，促銷圖文不符、貨不對辦的劣質貨。



一位消費者去年雙十一時，在淘寶看中一套標示為「六十支長絨棉貢緞」的牀上用品，資料顯示該商品近月銷量二千多套，並有一萬四千多條好評。該消費者於是放心購買，沒料收到貨後，卻發覺顏色跟圖片相差很遠，且只是普通純棉，根本不是貢緞。



內地推《電商法》監管



網店或透過社交媒體進行的消費愈來愈普及。所以今年八月內地在第十三屆全國人大常務委員會第五次會議中，便通過《中華人民共和國電子商務法》（簡稱《電商法》），對所有透過互聯網進行銷售或提供服務的商業活動加以監管。



