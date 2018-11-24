﻿微博上載影片 普通話講「對不起」 D&G創辦人就辱華風波「跪低」

意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）近日捲入辱華風波，其一則廣告被眾多內地網民質疑醜化中國文化後，該品牌設計師更於社交媒體形容「中國是屎國」，令事件不斷發酵。面對危機，D&G終於「跪低」，昨日發佈一段道歉影片，兩名創辦人兼設計師在短片中為自己的過失作檢討，並以普通話說：「對不起！」請求華人原諒。



D&G原定於本周三在上海舉行時裝展，日前在其社交網站專頁發佈有關宣傳短片，題為「起筷吃飯」。涉事影片中，一名亞裔女模勉強用筷子夾起一塊薄餅，而其誇張的旁白口音和語氣，被網民質疑有歧視中國傳統文化成份，在內地網上引發爭議。



D&G設計師Stefano Gabbana其後在相關帖文留言，公然辱華，包括直指「中國是屎」、不靠中國也能活得很好等。事件不止遭到大批網民猛烈抨擊，眾星亦發言抵制和杯葛，而上海時裝展亦被逼取消，甚至有電子購物平台將D&G商品下架。據報，著名百貨商店連卡佛（Lane Crawford）總裁凱斯（Andrew Keith）表示，基於對顧客的尊重，決定於昨日下午起，把D&G相關產品從內地、線上銷售及香港下架。



連卡佛下架D&G商品



事件持續發酵數日，有愈演愈烈之勢。直至昨日，D&G官方首次於其社交網站微博專頁致歉，並上載影片。片段中，兩名創辦人兼設計師Domenico Dolce及Stefano Gabbana身穿黑衣，一臉嚴肅地表示，過去幾天，一直有認真在反省，對於自己的言行感到悲傷，又指家庭教育令他們懂對世界不同文化必須報以尊敬，面對他們在文化上理解的偏差，希望獲得大家的原諒。



為勢所逼道歉 網民批虛偽



二人聲稱，自己對中國的熱愛一如既往，曾無數次造訪，讓他們更加深愛中國文化，但強調在表達上，仍有許多需要學習的地方，並必竭盡全力更加理解及尊重中國文化，同時保證類似事件不再發生。最後，二人誠懇地以普通話講出：「對不起！」表示要向全球華人致歉。



短片上載約五小時，已獲逾十五萬個留言，內地網民普遍對於兩人「遲來」的致歉並不認同，質疑只是權宜之計。由於D&G早前曾一度發聲明指，解釋與辱華相關的留言是入侵黑客所為，因此有大量網民在致歉帖文下留言，指有關聲明亦是受到黑客入侵，批評品牌是為勢所逼下認錯，形容行為虛偽。



此外，有網民指品牌未有在其他國際通用的社交網站，例如facebook、Instagram及Twitter，公佈有關致歉聲明，認為要向全球華人道歉的誠意不足。D&G其後再在其他社交平台發表有關帖文，當中只有Instagram沒有上載道歉影片，被網民斥責是在糊弄他們，質疑品牌落後，不懂在Instagram上載影片。