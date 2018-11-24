﻿質疑李卓人賄選 陳凱欣團隊廉署舉報

立法會九龍西補選將於明天舉行。有市民稱，近日收到工黨候選人李卓人的義工所派發的宣傳單張，同時夾雜另一張區議員余德寶派湯水的單張，質疑其涉及賄選。候選人之一、食物及衞生局前政治助理陳凱欣的競選團隊，昨日聯同多名收到單張的市民前往廉政公署舉報。李卓人回應指，自己並不知情。



有市民昨日夥同陳凱欣團隊，以及深水埗社區幹事何坤洲，一行二十多人前往北角廉政公署報案，指李卓人競選單張中夾有「派湯」單張，有賄選之嫌。市民尹先生稱，早前經過九龍西時，遇上派單張的義工，指可於同日下午去排隊，以獲派湯和湯壺。



另一名市民曾女士亦稱，昨日早上路過蘇屋邨時，有人向她派發單張，收到單張「夾住有曲奇餅，又有免費打流感針」，並連同一張李卓人選舉的宣傳單張。曾女士表示，當時有上前查問，派發單張的人是否李卓人的助選團隊，惟不獲回覆。



團隊指李卓人不知情



余德寶發聲明指，「愛心湯水贈老友記」是他們辦事處每年定期活動，與今次選舉無關，又指事件是他自己一時疏忽，同時宣傳兩項活動，他對引起不必要的誤會致歉；又指為免再有不必要的誤會，決定取消十二月份派湯水的活動。



李卓人團隊昨日發表聲明指，就有關義工同時派發選舉單張及區議員余德寶的活動單張一事，李卓人事前並不知情，向余德寶了解事件後，知道是一時大意。團隊重申，必須維護公平廉潔選舉，並會提醒各友好團體及政黨注意活動安排。



對於有市民夥同陳凱欣團隊向廉政公署報案，李卓人回應指自己「完全唔知」，而負責區議員已經取消相關活動，強調事件「有大意，但唔係有意」。



是次九龍西補選候選人包括伍廸希、馮檢基、曾麗文、李卓人，以及陳凱欣。