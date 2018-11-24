﻿李嘉誠基金急撥200萬元﻿﻿患癌可仁有望免疫法救命﻿

中大醫科畢業生張俊傑的一歲多兒子張可仁，不幸患上罕有癌症「第四期神經母腫瘤」，急需二百萬元進行免疫療法。中大醫學院日前透過社交媒體作緊急呼籲，為可仁籌集治療費。李嘉誠基金會昨日宣佈，即時額外注資二百萬元，予《愛能助》醫療計劃，及時幫助患罕見癌症兒童。



中大醫學院前日在其社交網站facebook專頁發帖文，指現年十七個月大的張可仁，早於出生第四天，已被診斷罹患罕有心臟病「主動脈狹窄」，曾接受緊急手術；惟最近再被確診患上「第四期神經母腫瘤」，目前癌細胞已擴散到他的頭骨至腰椎和盆骨，並正轉移至骨髓，而脊髓神經線亦受癌細胞壓住，令他有癱瘓危機。



同時患罕見心臟病



可仁的治療方案包括化療、手術、放射治療、骨髓移植、免疫治療，為期一年至一年半。免疫療法是新型的癌症治療方法，可將病人的存活率提升至五成，但所需費用高達港幣二百萬元。可仁的父親、中大醫學院二○○○年醫科畢業生張俊傑醫生，其另一名兒子患有自閉症，太太辭掉小學主任一職，全職照顧兩位小朋友，並要照顧父母親，經濟上未能承擔高昂醫療費。



李嘉誠基金會主席李嘉誠得悉張可仁一家的情況後，深表關注，前晚聯絡中大副校長霍泰輝，希望可立即啟動《愛能助》下相關的兒童罕見癌症資助項目，同時向計劃額外注資二百萬元，讓張家得到所需資助，以解燃眉之急。李嘉誠透過霍泰輝向張醫生一家轉達安慰及鼓勵，亦表示希望事件能引發社會各界對兒童罕見癌症治療的關注。



張俊傑對李嘉誠及基金會的慷慨表示感激，也多謝社會各界關心，形容這些支持對可仁和我們一家都十分寶貴。他指出，同時罹患「主動脈狹窄」及「第四期神經母腫瘤」是一億分之一的機會，但我們會積極面對及接受治療。



