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懲教署結業會操 署長致辭勉學員

2018-11-24 列印
■署長林國良主持結業儀式。
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　　懲教署昨日在赤柱職員訓練院舉行學員結業會操，署長林國良主持結業儀式，檢閱結業的九十九名懲教主任、二級懲教助理及懲教人員。

　　林國良在結業會操致辭時表示，懲教署職員訓練院成立至今已有六十年，一直致力推動知識管理的工作，去年更分別獲得香港區及亞洲區最受推崇知識型機構大獎，成績值得鼓舞。他說，懲教團隊向來注重專業精神，亦提及，懲教署於今年制定了七項具前瞻性的發展策略重點，以提升懲教署的服務質素。當中，懲教署將積極發展「智慧監獄」，通過應用科技，提高工作效率。 會操後，三名結業學員接受傳媒訪問。當中懲教主任高俊文是現役中國香港龍舟代表隊成員，他希望藉着運動員堅毅不屈的精神，鼓勵在囚人士勇於面對挫折，帶領他們走正確的道路。

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