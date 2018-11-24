﻿花墟美食節 冀打造成新亮點

第三十八屆日本盃，將於明午在東京競馬場舉行，屆時香港馬會將會安排直播及受注。根據日本中央競馬會公布，此賽過往十年的統計數據，曾在東京或京都競馬場勝出一級賽的參賽馬，在日本盃的上名率高達接近四成。此外，過去十屆在日本盃走入三甲馬匹，絕大部分曾在同年四月，或之後的一級賽及二級賽中走入前四名。另外過去十屆從未有六歲或以上馬匹走入連贏，大家不妨作為參考。 目前此賽的預計大熱門，乃應屆三冠馬后「杏目」，當地賽馬網站估計賠率只有一點三倍，上月在秋季天皇賞大熱倒灶的「文雅之士」及莫雷拉的座騎「里見光鑽」，則預計是次熱及第三熱門，但賠率已經是十倍過外。 馬場浮世繪

2018-11-24