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﻿花墟美食節 冀打造成新亮點

2018-11-24 列印
■「香港國際美食巡禮」昨日開鑼。
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　　由香港食品委員會主辦的「香港國際美食巡禮」，在太子花墟公園舉行，盼打造成為亮點節目。活動除了美食和購物攤檔之外，還有表演活動。

　　今年美食節為期五日，由昨日到二十七日，主題為「中西薈萃、優質味美」，免費入場。將會有超過一百七十個攤檔，分為九個展區，包括「國際食品區」、「家具及生活用品區」等七個去年已有分區外，還新增「熟食區」和「美食車區」。大會預計將有二十至二十五萬人次入場。

　　美食節昨日開幕禮上，香港食品委員會主席陳建年與食物及衞生局局長陳肇始分別致辭。陳建年表示，要藉機宣傳香港「美食之都」的形象及宣傳本地優質美食，將活動打造成為本港美食業每年一大亮點節目。
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