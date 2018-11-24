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揚州市爆發 高致病H5N6禽流感

2018-11-24 列印
■禽流感是由鳥類和家禽的流感病毒引致。
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　　食物環境衞生署食物安全中心昨日公佈，根據國家農業農村部通報，江蘇省揚州市江都區爆發高致病性H5N6亞型禽流感。中心決定即時暫停從上述地區半徑三公里疫區範圍內進口食用家禽和禽產品九十日，以及其半徑十三公里範圍內進口食用家禽和禽產品二十一天，以保障本港公眾健康。

食安禁入家禽90日

　　中心發言人表示，根據海關總署資料，是次禽流感疫情，不涉及任何供港註冊食用家禽養殖場，現時亦無供港備案禽肉或禽蛋加工企業在有關進口管制區內。中心會密切留意該省禽流感個案的發展，以便跟進。

囑避免往內地街市

　　中心提醒市民，如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。

　　從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。

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