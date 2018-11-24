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非華裔童跳海嬉水險溺斃

2018-11-24 列印
　　西環昨日發生男童海旁玩耍險溺斃意外，昨中午十二時許，六名非華裔男童結伴到東邊街北中山紀念公園對開海旁玩耍，其間兩名男童跳落海嬉水，其中一名十二歲男童樂極生悲遇溺高呼，驚動途人拋水泡落海拯救及報警。

　　水警接報到場將男童救起，送院時清醒及可自行步上救護車送院，並無大礙。

　　警員事後聯絡其親人到醫院，經調查後相信事件無可疑。

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