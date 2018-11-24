﻿珠海來港金巴票﻿ ﻿網上預購限人流﻿

港珠澳大橋通車後，大量內地旅客湧入香港，造成混亂。大橋穿梭巴士金巴營辦商由今天提供網上預訂團體票服務，而從珠海乘金巴訪港旅客須提前在微信購票，冀能疏導旅客。內地政府亦呼籲旅行社，盡量不安排周末一日遊。有港府官員表示歡迎，並指會在口岸增設商店。



港珠澳通車一個月，有統計顯示每日車流量逾三千輛。港珠澳大橋穿梭巴金巴今日開始提供網上預訂團體票服務。旅行社或團體主辦單位可透過網上系統，購買特定日期及時段的單程或雙程車票。團體票最少預定數目為十五張，要提前二十四小時，最多可以預訂十日後的車票。金巴表示，系統啟用初期，一小時內可以提供約二千五百張網上預約車票。



另外，今日起所有由珠海前往香港的金巴車票，實行網上限量售票，旅客必須提前在公司微信公眾號，或珠海口岸票務系統供應商的微信公眾號購買車票，珠海口岸只提供二維碼取票服務。



另外，廣州市旅遊局前日發出《緊急通知》，要求內地旅行社鼓勵旅客參加港澳兩天以上的旅行團，盡可能不安排周末出行，避開大橋繁忙時段。民建聯立法會議員周浩鼎表示，獲廣東省港澳辦回覆，會加強執法，措施包括禁止放行違規旅行團，並與港方加緊聯絡，掌握大橋人流管理，料有助解決東涌人流問題。



商務及經濟發展局局長邱騰華表示歡迎有關安排，相信可有效紓緩東涌人流，不過認為本港仍需研究如何分流只入境參觀大橋、不到市區的旅客。他亦表示，將在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓增設手信及小食臨時商店，提升接待旅客能力，月底時產業署亦會將大樓內的商店進行招租。



