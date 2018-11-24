來論——港人不用含淚投票

九龍西立法會補選即將於明日舉行，今次的選舉氣氛異常冷淡，不排除是港人已對意識形態之爭早生厭倦，對於個別候選人為重奪議席無所不用其極更覺反感，其實九龍西的選民最關心的始終是跟他們日常生活息息相關的民生議題，能否為該區注入新希望。



紮根於深水埗十五年的馮檢基理應最能體恤該區民情，而他在過去的政治生涯中也的確為基層人士立下不少汗馬功勞。然而，將軍遲暮，馮檢基在多次公開論壇中經常標榜他是個被欺凌者，他的參選似乎要九龍西的選民為他討回公道、拾回尊嚴，很難期望他重返議會後能有所作為，故此因同情馮檢基而打算投票給他實屬浪費。



聲稱自己是泛民唯一代表的李卓人可說是「冷手執個熱煎堆」，他因同屬工黨的劉小麗被取消資格而被欽點成為泛民唯一的參選人，粗暴踐踏了泛民一直強調參候選人需作初選的機制，加劇了泛民的內訌和決裂，亦令泛民一直以來戴上的道德光環變得黯然無光。至於李卓人在過去政治生涯中一直是毀譽參半，過往他一直主打勞工事務、強調為打工仔爭取權益，但不少人卻指出他「唯恐天下不亂」，將勞資雙方原本可有商有量的雙贏局面化為互相對峙的疆局。在個人操守方面，雖然李卓人在接受捐款而未向立法會申訴的投訴被裁定不成立，但立法會議監會的調查結果其實是三票贊成、三票反對，而當時委員會主席葉國謙須按《議事規定》投反對票，才出現投訴不成立的結果，故此李卓人說調查結果還他清白的說法確實是惹人懷疑。



陳凱欣雖然稱不上是位政治素人，但從她的政綱卻見到不少資深參選人鮮有的驚喜。在教育方面，她倡議發展學徒制及資助合資格教育機構轉型為「職業專科學院」，為香港提供更多專才，正跟瑞士洛桑管理學院對香港人才培訓方面的建議不謀而合。在屋宇維修方面，她敦促政府增撥資源引入更先進的測量工具及儀器，並改善現時「滲水辦」的人手編制，以加快處理積壓的滲水個案，反映她能做到「急民之所急」，為九龍西不少舊樓住戶面對牆身及天花滲漏等問題對症下藥。誠然，作為一位政壇新秀，陳凱欣在參選過程中的表現尚有不少進一步的改善空間，但這亦同時代表她的高度可塑性。



國父孫中山先生曾經對政治作以下剖析，「政者，眾人之事也；治者，管理也。」政治不應是小部份人將其挾持為宣傳口號，而應落地跟人民解決生活上的問題。港人與其要逼於無奈為哪些假大空的政治口號含淚投票，何不給自己一個選擇，為一個真心為香港服務的參選人投下信任一票？



王偉傑



群策匯思秘書長



編者按：立法會西九龍補選候選人包括1號伍迪希、2號曾麗文、3號李卓人、4號馮檢基和5號陳凱欣。



