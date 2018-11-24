來論——港人不用含淚投票

紮根於深水埗十五年的馮檢基理應最能體恤該區民情，而他在過去的政治生涯中也的確為基層人士立下不少汗馬功勞。然而，將軍遲暮，馮檢基在多次公開論壇中經常標榜他是個被欺凌者，他的參選似乎要九龍西的選民為他討回公道、拾回尊嚴，很難期望他重返議會後能有所作為，故此因同情馮檢基而打算投票給他實屬浪費。
聲稱自己是泛民唯一代表的李卓人可說是「冷手執個熱煎堆」，他因同屬工黨的劉小麗被取消資格而被欽點成為泛民唯一的參選人，粗暴踐踏了泛民一直強調參候選人需作初選的機制，加劇了泛民的內訌和決裂，亦令泛民一直以來戴上的道德光環變得黯然無光。至於李卓人在過去政治生涯中一直是毀譽參半，過往他一直主打勞工事務、強調為打工仔爭取權益，但不少人卻指出他「唯恐天下不亂」，將勞資雙方原本可有商有量的雙贏局面化為互相對峙的疆局。在個人操守方面，雖然李卓人在接受捐款而未向立法會申訴的投訴被裁定不成立，但立法會議監會的調查結果其實是三票贊成、三票反對，而當時委員會主席葉國謙須按《議事規定》投反對票，才出現投訴不成立的結果，故此李卓人說調查結果還他清白的說法確實是惹人懷疑。
陳凱欣雖然稱不上是位政治素人，但從她的政綱卻見到不少資深參選人鮮有的驚喜。在教育方面，她倡議發展學徒制及資助合資格教育機構轉型為「職業專科學院」，為香港提供更多專才，正跟瑞士洛桑管理學院對香港人才培訓方面的建議不謀而合。在屋宇維修方面，她敦促政府增撥資源引入更先進的測量工具及儀器，並改善現時「滲水辦」的人手編制，以加快處理積壓的滲水個案，反映她能做到「急民之所急」，為九龍西不少舊樓住戶面對牆身及天花滲漏等問題對症下藥。誠然，作為一位政壇新秀，陳凱欣在參選過程中的表現尚有不少進一步的改善空間，但這亦同時代表她的高度可塑性。
國父孫中山先生曾經對政治作以下剖析，「政者，眾人之事也；治者，管理也。」政治不應是小部份人將其挾持為宣傳口號，而應落地跟人民解決生活上的問題。港人與其要逼於無奈為哪些假大空的政治口號含淚投票，何不給自己一個選擇，為一個真心為香港服務的參選人投下信任一票？
王偉傑
群策匯思秘書長
編者按：立法會西九龍補選候選人包括1號伍迪希、2號曾麗文、3號李卓人、4號馮檢基和5號陳凱欣。