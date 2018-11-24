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涉失當處理捐款被控李偲嫣否認選舉舞弊

2018-11-24 列印
■李偲嫣（左）昨出庭否認選舉舞弊。
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　　「正義聯盟」及「撐警大聯盟」召集人李偲嫣前年參選立法會選舉時，涉失當處理九項來歷不明共二萬三千元的選舉捐款，遭廉署起訴。李昨於沙田裁判法院否認選舉舞弊。裁判官安排四日英文審訊，於明年二月尾進行。

　　辯方代表清洪資深大律師稱就承認事實中有部分指控內容是廉署職員沒先向被告作出警戒後便下筆記錄，呈堂性成疑。控方會有十二名證人作供，當中不包括善款捐贈者。裁判官安排審訊於明年二月二十五至二十七日和翌月一日進行，下令開審前五工作天前呈上已獲雙方同意的承認事實。

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