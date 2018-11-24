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視障高球手靠「口述影像」體驗比賽樂

2018-11-24 列印
■兩名視障高球手體驗香港高爾夫球公開賽。
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　　前日起一連舉行四天的「HONMA香港高爾夫球公開賽（HONMA Hong Kong Open）」，邀請三位香港盲人體育總會的視障高爾夫球球手昨午到香港高爾夫球會的粉嶺球場，並安排兩名義工擔任賽事導賞員，透過「口述影像」的模式講解賽事情況。

　　其中一名參加者黃美玲先天有視力問題，曾感到自卑及害怕別人的眼光。親身到球場嘗試揮桿時，才得悉球入洞的聲音是很清脆，並增加自信心，她表示，很高興可以到場感受賽事氣氛。另一名參加者曾仲榮二十多年前因黃斑病變而失去視力，他指本港僅餘數個高爾夫球場，盼政府可加以保留現有的球場及投放更多資源在高爾夫球運動。

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