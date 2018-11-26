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﻿伍迪希曾麗文落力拉票

2018-11-26 列印
■選候人伍迪希昨在旺角拉票。
■候選人曾麗文昨在美孚拉票。
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　　九西補選，五名候選人競逐一個議席，賣力拉票造勢。選擇到人流較多的旺角拉票、報稱獨立無黨派的候選人伍迪希表示，自己無「樁腳」拉票， 認為自己的最大優勢是無政黨包袱，並有信心得票率可達百分之三的最低門檻，取回保證金。

　　部份候選人走訪多區拉票，曾任人民力量秘書長的無黨派候選人曾麗文就決定留守其大本營美孚新邨，向街坊派傳單拉票，她提倡爭取愛香港、愛本土人士支持。她坦言盡了最大努力，在無資源下已超額完成最初參選的目的。
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