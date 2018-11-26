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﻿阿人拉票被斥霸路

2018-11-26 列印
■李卓人（右）和馮檢基同時於石硤尾一間酒樓向食客拉票。
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　　立法會九龍西地方選區昨日舉行補選期間，工黨候選人李卓人拉票時，其助選團被指因違規霸路，跨越黃色線，惹起路人不滿。其中一名被阻路的長者連番形容李卓人是蠱惑仔，直斥助選團：「O依家唔使畀人行啊！」李卓人中午轉戰酒樓拉票時，更有酒樓女經理要求他馬上離開，認為他的行為干擾食客。

　　另一名候選人、前民協成員馮檢基昨日亦到酒樓與茶客握手，爭取選民支持。不過，有市民與馮檢基握手後，舉起建制派候選人陳凱欣的宣傳單張，馮露出尷尬笑容，並豎起「大拇指」示意。

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