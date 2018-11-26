﻿柯文哲險勝3200票﻿ ﻿得票58萬史上最低﻿

台灣「九合一」選舉結果揭曉，執政黨民進黨慘敗，在野國民黨成最大贏家，一舉拿下十五個縣市。備受關注的台北市長選舉，無黨派的現任市長柯文哲在國民黨、民進黨夾擊下，以三千二百多票險勝對手國民黨的丁守中，成歷史上得票率最低的台北市長。



柯文哲在競選期間一直強調自己沒有政黨包袱，屬「素人政治」，又希望台北可以脫離國民黨與民進黨的惡鬥，令台北市成為一個和諧共融的地方。選舉過程中，柯文哲陷入苦戰，對手國民黨的候選人丁守中找來前總統馬英九造勢，而民進黨候選人姚文智找來前行政院院長謝長廷及總統蔡英文拉票，選情緊湊。



丁守中要求重新點票



直至周日凌晨約兩時半，才有點票結果，選委會宣佈柯文哲得票五十八萬多票，以三千二百多票險勝主要對手國民黨的丁守中，他比上屆流失了二十七萬票，得票率四成一，仍成功連任，成為台北市歷史上得票率最低的市長。柯文哲宣佈當選後表示，超越藍綠不是為了要消滅藍綠，而是要讓台灣成為一個和諧共榮的社會。



落敗的丁守中昨日凌晨三時多往台北地方法院要求重新點票和查封票箱，他批評選委會在選舉時間結束後一邊點票、一邊投票的做法不公。按照台灣法例，丁守中要一日內交付逾四百二十八萬元新台幣保證金，才可展開相關程序。



柯文哲原是知名外科醫生，曾任台大醫院創傷醫學部主任、台大醫學院教授，綽號「柯Ｐ」（Professor），一四年踏入政壇，表態宣佈參選第十五任台北市市長，並以「在野大聯盟」為號召，最終在同年當選，成為首位無黨籍的市長。



