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綠營大敗 蔡英文辭任黨主席

2018-11-26 列印
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　　被視為台灣總統中期考試成績表的「九合一」地方選舉落幕，執政黨民進黨「不合格」，失守七個縣市，掌握縣市數目由之前十三個大減至六個，六個直轄市當中只是保得住桃園及台南，總統蔡英文為選舉失利負責，辭去黨主席一職，而行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，也向總統口頭請辭，不過獲挽留。

　　蔡英文表示，面對這次挫敗，民進黨會檢討反省。蔡英文資深顧問姚嘉文認為，選舉結果並非顯示市民支持國民黨，而是反映了市民對施政團隊的不滿。民進黨預計周三會推選新一任的黨主席。有分析認為，蔡英文辭去黨主席並不會直接影響政府運作，但民進黨今次慘敗，可能衝擊蔡英文兩年後的連任之路，她未來的政治生涯也充滿不確定性。

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