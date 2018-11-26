終結民進黨廿多年執政 韓國瑜當選高雄市長

台灣「九合一」選舉結果揭曉，二十二個縣市當中，民進黨大敗，失去過半數縣市。國民黨高雄市長候選人韓國瑜，以奇特的宣傳攻勢，得票八十九萬二千多張，擊敗民進黨候選人陳其邁，當選高雄市長，結束民進黨長達二十多年的高雄執政。



台灣南部一直是民進黨票倉，其中高雄更是民進黨植根了二十多年的執政市。韓國瑜出身基層、被網民稱為「光頭菜販」，曾任立委及前台北縣中和市副市長、台北農產運銷公司總經理，在年半前捲入貪腐官司，雖然事後證明清白，但後來競選國民黨主席敗陣，被視為「國民黨」的棄將。他今次空降參選高雄市長，本來不被看好。



韓國瑜在競選過程中，不向競選對手惡言，不談「反台獨」、「九二共識」等爭論，專心搞農產品銷售，積極與基層選民溝通，爭取到不少高雄市民支持，形成一股「韓流」。而且，他兩名正在加拿大讀大學的女兒韓冰、韓青，更回台灣為父拉票助選，由於兩名女兒貌美，他被網民稱為「國民岳父」。在形象的親和及網上熱話加持下，為他爭取了不少選票。



韓國瑜懂得透過網絡宣傳自己，他曾做過一些出位的事，如在臉書開直播到理髮店剪髮，更笑稱自己雖是禿頭，但「禿頭也有尊嚴的」，笑指自己是「史上最清秀的禿頭」，又曾與知名網紅「館長」陳之漢合體直播，創下上百萬觀看次數，過了不少粉絲給他，也令不少市民透過社交網絡認識這位高雄市候選人。



韓國瑜雖然掛國民黨籍參選，但與藍營聯繫不深，政黨色彩較弱，包裝成「不管政治，只管經濟」的形象，吸引了中間與淺綠選民，最終得票八十九萬二千多票，比民進黨的陳其邁多十二萬票，對比高雄前市長民進黨陳菊得票九十九萬票，民進黨在這個傳統的深綠陣地損失二十五萬票。有台灣學者分析，民進黨的最大敗因是過於政治掛帥和忽視民生建設。