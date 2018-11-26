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李家超：投訴制度比輿論更公正

2018-11-26 列印
　　保安局局長李家超回應女警地鐵站開槍擊中疑犯案件時重申，警隊已有一個獨立調查隊，即西九龍重案組去調查該案件，調查會公平公正，而警務處處長盧偉聰亦已作解釋，在調查工作裏做了甚麼。李家超強調，任何人如果對警員的行動或調查工作不滿意，可以作出投訴，有警察投訴的制度去處理，比輿論壓力下更公正。

　　被問及會否覺得以該位警員為榮，李家超指案件警方正調查中，將來亦會有公平審訊。在警方使用武力方面，警務處長亦已交代，亦已確認了女警使用槍械是正確的。

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