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羅致光：研增課餘託管助基層

2018-11-26 列印
　　若計現金福利後，本港去年貧窮率維持在百分之十四點七的近年高位，勞工及福利局長羅致光昨日出席電台節目時坦言，雖然政府在扶貧工作方面加大力度， 但反映貧窮情況惡化，貧富懸殊及收入不均問題嚴重。此外，他提到政府未來會探討為基層家庭，提供更多幼稚園課餘託管服務，以舒緩家長壓力，釋放更多勞動力。

　　羅致光透露，政府會考慮以「服務券」形式，推行幼稚園課餘託管服務，冀滿足基層家庭的需要，並達致扶貧效果。至於「到校學前康復服務計劃」，他指出，明年名額將增至七千個，但認為與實際需要仍有一段距離，當局正與業界探討以流動車提供訓練的可行性。

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