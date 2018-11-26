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新界北警區 反非法賽車拘一人

2018-11-26 列印
■警方截獲涉事超級跑車。
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　　昨清晨七時許，警方在新界北區進行代號「火炬」的反非法賽車及反超速駕駛行動，其間發現大埔吐露港公路近白石角有十多輛超級跑車高速向上水飛馳。

　　行動期間，其中一輛紅色法拉利超級跑車未有按指示停車，警員遂亮起藍燈示意對方停車，但其加速逃走。多輛警車及隱形戰車遂尾隨追截，雙方在路中追逐期間，疑車一度在時速限制一百公里路面，以二百公里狂飆，同時胡亂切線，險象環生，幸未有與其他車輛碰撞。隱形戰車追約六公里至粉嶺公路近康樂園天橋將疑車截停，四十一歲姓鄧男司機涉嫌危險駕駛被捕，調查後已獲准保釋候查，須於明年一月上旬向警方報到。

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