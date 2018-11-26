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可愛家犬鐵線箍頸虐待

2018-11-26 列印
■圖中隱約可見，狗耳朵旁有一條鐵線緊纏。
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　　天水圍下白泥發生懷疑虐畜案，村內一隻人稱「小黃」的啡白色雄性成年唐狗，上周五，被村民發現在稔灣路一間村屋對開，頸上被鐵線緊纏，無法剪斷，遂通知三十三歲姓文狗主及報警。警員到場調查，發現牠下頜受傷。經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。警員事後通知愛協將受傷「小黃」檢走交獸醫檢驗及剪斷鐵線，健康無大礙，上周六已將牠交回狗主。據悉，疑受虐唐狗，為一隻自來狗，數個月前跑到文的村屋外，文發現後見牠十分可愛，遂將之收養。

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