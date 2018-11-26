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澳騎師沙田墮馬傷

2018-11-26 列印
■第九場一千六百米賽事中，澳洲騎師墜馬受傷。
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　　沙田馬場昨日發生墮馬意外，大雨中，第九場一千六百米賽事有騎師出閘時墮馬。來港客串的澳洲騎師安國倫在第九場開跑一刻，他策騎的一號馬匹「美麗寶寶」起步失蹄，頓失平衡俯前，從馬首前方倒地，馬匹繼續奔走，安國倫墮馬後，動彈不得。經在場醫護人員視察，送往沙田威爾斯親王醫院治理。馬會表示，安國倫送院時清醒。

  安國倫應馬會邀請，由澳洲來港客串一天，重臨香港前，曾在推特發文表示興奮。

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