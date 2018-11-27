涉廁所偷拍女教師 幼園男總監被捕

一間國際幼兒園的男總監，涉在其佐敦住宅廁所內安裝鏡頭，拍下入內女教師、朋友、長者等人如廁或洗澡，涉數十段短片和二百多張相片，當中更有牀上照片，估計至少有二十人受害。該男子於上周五被警方拘捕，暫獲保釋候查。



被捕後獲准保釋男子姓馬，現年三十六歲，在荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（麗城校園）任職總監。警方表示，本月二十二日接獲一名二十九歲女子報案，稱遭一名本地男子於其住所洗手間內偷拍，案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進，並於翌日在佐敦區一單位內拘捕一名男子，涉「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，他其後獲准保釋候查。



最少20人受害



據悉，有人涉在佐敦住宅廁所內安裝攝錄鏡頭，拍下他人如廁、洗澡等情況，被拍者包括幼兒園教師、朋友、長者等人，至少有數十段短片和二百張相片，當中有牀上情況，估計受害人至少二十人。



荃灣心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（麗城校園）於二○一四年創立，採雙語（英語和普通話）教學，注重全人教育。學校有教職員約三十一人，師生比例約一比五，設上下午班。學校網頁列明在每個教室都安裝閉路電視，以便校長和校監密切監視每個課堂。有幼稚園的前員工披露，馬姓男子是該校大老闆，由加國返港，出任該校總監近五年，外表老實，對有人涉偷拍他人事件，感到難以置信。



聯誼打羽球 到家中洗澡



據悉，有人在校內一直推行親民政策，經常相約教師一起打羽毛球，事後一起到疑犯位於佐敦的寓所聯誼，部份教師會在其寓所內洗澡。有記者昨天到該幼稚園求證男總監被捕一事，職員只稱「不評論」，隨即關門拒訪。有家長表示，對事件不知情，擔心子女情況。教育局稱警方正着手調查，不便評論，並會為學校提供適切的支援。