﻿政治素人擊敗泛民老將﻿﻿ 陳凱欣當選以民生優先﻿

立法會九龍西補選結束，被喻為「政治素人」的獨立候選人陳凱欣，擊敗兩名泛民老將李卓人和馮檢基，成功當選。陳凱欣形容自己是做實事的，以民生最優先、政治放在一邊。



立法會九龍西地方選區補選結果出爐，由獲建制派站台支持的食衞局前政治助理陳凱欣，以十萬○六千四百五十七票當選，擊敗得票九萬三千○四十七的工黨李卓人，兩人相差一萬三千四百一十票。而被指能「左右大局」的前民協成員馮檢基，只獲一萬二千五百○九票。換言之，李卓人及馮檢基得票總和，仍較陳凱欣少約九百票。



不考慮加入政黨



曾任職記者及食衞局政治助理的陳凱欣，首次參選，即擊敗泛民老將、兩名前立會議員李卓人和馮檢基，她形容今次選舉難度高，相信自己勝出，反映市民厭倦政治吵吵鬧鬧，希望社會和諧及民生優先，不要只有矛盾和對立，「我覺得這個亦都反映了我們市民的希望，亦和我的政綱很吻合，我的政綱亦得到他們認同。」自稱無黨派的陳凱欣，強調未來不會考慮加入政黨。她昨午到九龍城謝票，與支持者握手擁抱、合照。



泛民流失中產年輕票



泛民今次明顯以「谷高」投票率為策略，但最終仍以失敗告終。中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強表示，是次結果反映三月補選姚松炎敗選後，泛民並未能鼓動選民支持。他指出，即或在九西喪失游蕙禎及黃毓民的四萬激進派支持者，泛民仍應有十一萬支持者，但今次投票率顯然反映，不僅不滿泛民的年輕一輩未有投票，泛民自身亦有一萬選民未有現身投票，直言這是對泛民最大的警號。



他又形容，李卓人敗選與其勞工及支聯會形象有一定關聯，令其吸引力不足以覆蓋整個泛民光譜，導致中產及年輕票有所流失。



