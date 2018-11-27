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美股中段升262點

2018-11-27 列印
　　在科技股反彈，以及零售股向好推動之下，美股昨晚顯著高開，早段已升超過三百點。美股杜指中段見二四五四八點，升二百六十二點二六；納斯達克指數中段見七○二五點，升八十六點八三。

  滙控美國預託證券報六十七點六二港元，較香港收市升零點七七元；騰訊美國報三百零二點一七元，升四點一七元。
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