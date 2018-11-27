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九巴好爸病逝　遺孀感激有心人

2018-11-27 列印
　　早前患有急性肝衰竭，急需換肝的九巴職員江振超前日病逝。江振超的太太感激過去一星期進行器官移植評估及支持器官捐贈的有心人，又感謝瑪麗醫院醫護人員對丈夫的照顧 。

感謝瑪麗醫院醫護

　　她又透露院方一度物色到合適的肝臟進行移植，可惜丈夫當時身體情況已不適合進行手術，然而市民的無私精神，令另一位病友得到肝臟移植，得到重生機會。

　　江太又感謝九巴員工的支持，特別是其中一位同事王先生，不但願意捐出活肝，更為捐肝一事多番操勞，即使最終未能成事，江太銘感五內。

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