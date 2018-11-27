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青年中心服務飽和 邵家臻憂難增新託管

2018-11-27 列印
　　政府近日正考慮以「服務券」形式，為基層家庭提供幼稚園課餘託管服務。社福界立法會議員邵家臻表示，現時六至十二歲的課餘託管服務主要由青年綜合服務中心營運，中心在放學時間多為提供其他服務，未必有空間增加課餘託管服務。

　　邵家臻表示，若政府計劃以「服務券」購買「社區保母」，應先處理現時「社區保母」服務不足的問題。他指，政府需考慮特殊兒童的需要，例如過渡活躍、自閉症、SEN等，「事實上他們的家長更加需要支援，但若服務券跟社區照顧券一樣，只以家庭入息及資產作為門檻，而不給予有更迫切需要者特別支援，市場最終只會令這班兒童排除在服務之外。」

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