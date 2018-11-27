今次「中央慶祝改革開放40周年表彰工作領導小組辦公室」先選出一百名擬表彰對象，並公示如對名單持異議，可由即日起至本月三十日向領導小組辦公室反映。一百名傑出貢獻者中，較為人熟悉的有百度、阿里巴巴、騰訊三大巨頭創辦人，即李彥宏、馬雲、馬化騰；香港政商界亦有四人入圍，包括前世衞總幹事陳馮富珍、金利來創辦人曾憲梓、已故愛國商人霍英東，以及著名「紅色資本家」王寬誠。
領導小組辦公室挑選之入圍名單，側重其對國家之貢獻，包括曾任全國政協副主席霍英東。辦公室稱他是內地改革開放後最早返國投資的港商之一，又投資逾百億支持內地重大基礎建設，並成立體育基金支持國家體育事業發展，貢獻良多。至於生前有「紅色資本家」之稱的王寬誠（又名「王文俠」），在寧波開麵粉廠起家，四九年率香港觀禮代表團參加中華人民共和國開國大典。王生前涉足生意極廣，包括海運業和地產，且活躍政界，歷任人大港澳區代表、政協常委及中華總商會會長。領導小組辦公室形容王是香港工商界愛國愛港的優秀代表，支持內地改革開放，激發海外華僑愛國熱情。
陳馮富珍曾憲梓入選
九七年時任香港衞生署署長的陳馮富珍，在禽流感肆虐之際，卻向公眾稱自己「日日都食雞」派定心丸。今次入選，領導小組辦公室讚揚她既是首位中國人擔任世衞總幹事，亦積極向世界各國醫療體系推動中醫藥。
至於曾任全國工商聯副主席及全國人大常委曾憲梓，早於八六年到內地投資設廠，自七十年代末開始資助內地教育、航天、體育、科技、醫療等，金額逾十二億港元，且與霍英東一樣，曾為香港回歸、實現平穩過渡和保持繁榮穩定作出重要貢獻。傑出貢獻者名單中，還包括多名運動員，如姚明、郎平、許海峰等；醫學界代表有鍾南山及屠呦呦。