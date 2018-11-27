﻿中央表彰傑出百人﻿﻿港四人上榜﻿

今年是中共改革開放四十周年，表彰工作領導小組辦公室昨日公佈一百名擬獲黨中央表彰的改革開放傑出貢獻者，入選的香港名人包括已故愛國商人霍英東及王寬誠；另陳馮富珍、金利來創辦人曾憲梓亦榜上有名。



今次「中央慶祝改革開放40周年表彰工作領導小組辦公室」先選出一百名擬表彰對象，並公示如對名單持異議，可由即日起至本月三十日向領導小組辦公室反映。一百名傑出貢獻者中，較為人熟悉的有百度、阿里巴巴、騰訊三大巨頭創辦人，即李彥宏、馬雲、馬化騰；香港政商界亦有四人入圍，包括前世衞總幹事陳馮富珍、金利來創辦人曾憲梓、已故愛國商人霍英東，以及著名「紅色資本家」王寬誠。



領導小組辦公室挑選之入圍名單，側重其對國家之貢獻，包括曾任全國政協副主席霍英東。辦公室稱他是內地改革開放後最早返國投資的港商之一，又投資逾百億支持內地重大基礎建設，並成立體育基金支持國家體育事業發展，貢獻良多。至於生前有「紅色資本家」之稱的王寬誠（又名「王文俠」），在寧波開麵粉廠起家，四九年率香港觀禮代表團參加中華人民共和國開國大典。王生前涉足生意極廣，包括海運業和地產，且活躍政界，歷任人大港澳區代表、政協常委及中華總商會會長。領導小組辦公室形容王是香港工商界愛國愛港的優秀代表，支持內地改革開放，激發海外華僑愛國熱情。



陳馮富珍曾憲梓入選



九七年時任香港衞生署署長的陳馮富珍，在禽流感肆虐之際，卻向公眾稱自己「日日都食雞」派定心丸。今次入選，領導小組辦公室讚揚她既是首位中國人擔任世衞總幹事，亦積極向世界各國醫療體系推動中醫藥。



至於曾任全國工商聯副主席及全國人大常委曾憲梓，早於八六年到內地投資設廠，自七十年代末開始資助內地教育、航天、體育、科技、醫療等，金額逾十二億港元，且與霍英東一樣，曾為香港回歸、實現平穩過渡和保持繁榮穩定作出重要貢獻。傑出貢獻者名單中，還包括多名運動員，如姚明、郎平、許海峰等；醫學界代表有鍾南山及屠呦呦。



