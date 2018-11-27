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督察跌倒　疑與「SORRY SIR」起爭拗　

2018-11-27 列印
■昨日警隊群組瘋傳一高級督察倒臥在觀塘警署地上的相片。
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　　據悉警隊群組昨日瘋傳一張照片，相中一名穿白恤衫的高級督察倒臥在觀塘警署一條走廊地上，外界盛傳事件與曾跪在警署外，舉「SORRY SIR」紙牌、綽號「蕃薯」的警員有關。有傳他與上司就假期問題發生爭拗，期間上司不慎跌倒地上。不過，目擊者透露，雙方沒有動手，倒地的督察事後送院檢查。據知，警隊內部將調查事件。

　　翻查資料，綽號「蕃薯」警員加入警隊二十多年，有指他去年八月被調至觀塘警區後一直未獲提升，認為受上級阻撓，曾當眾質問警署高層，其後自知做錯。於去年十一月初，身穿制服走至觀塘警署停車場，手持一張寫有「SORRY SIR」紙牌跪在地上。直至上月，有指他又手持印有「SORRY SIR 我喺警察部嘅恥辱」的標語，在警署外站立。

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