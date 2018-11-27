翻查資料，綽號「蕃薯」警員加入警隊二十多年，有指他去年八月被調至觀塘警區後一直未獲提升，認為受上級阻撓，曾當眾質問警署高層，其後自知做錯。於去年十一月初，身穿制服走至觀塘警署停車場，手持一張寫有「SORRY SIR」紙牌跪在地上。直至上月，有指他又手持印有「SORRY SIR 我喺警察部嘅恥辱」的標語，在警署外站立。
督察跌倒 疑與「SORRY SIR」起爭拗
翻查資料，綽號「蕃薯」警員加入警隊二十多年，有指他去年八月被調至觀塘警區後一直未獲提升，認為受上級阻撓，曾當眾質問警署高層，其後自知做錯。於去年十一月初，身穿制服走至觀塘警署停車場，手持一張寫有「SORRY SIR」紙牌跪在地上。直至上月，有指他又手持印有「SORRY SIR 我喺警察部嘅恥辱」的標語，在警署外站立。
涉廁所偷拍女教師 幼園男總監被捕
一間國際幼兒園的男總監，涉在其佐敦住宅廁所內安裝鏡頭，拍下入內女教師、朋友、長者等人如廁或洗澡，涉數十段短片和二百多張相片，當中更有牀上照片，估計至少有二十人受害。該男子於上周五被警方拘捕，暫獲保釋候...
2018-11-27
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賴清德續掌行政院推改組 陳菊留任總統府秘書長
台灣九合一選舉結束，民進黨大敗後，總統府秘書長陳菊及行政院長賴清德為敗選提出請辭獲挽留，陳菊決定留任，賴清德亦決定接受挽留繼續推動法案。 台灣的總統府發言人黃重諺表示，對於這次地方選舉的失利，特別是在高雄市未能繼續執政，總統府秘書長陳菊感到相當自責，並在第一時間向總統辭任秘書長一職。總統蔡英文考量國家政局穩定與各項重大政策的持續推動，在前晚邀集秘書長懇談，再三慰留，陳菊決定留任，在此艱難時刻與團隊共同承擔，未來會在各項革新工作上的努力。 而行政院長賴清德昨日召開記者會表示，決定接受挽留繼續推動法案，並會在適當時機宣佈內閣改組。賴清德稱，在這次選舉中，每張選票都是對施政的檢驗...
2018-11-27
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戴安娜侄女童年照 激似夏洛特公主
英國已故皇妃戴安娜（Princess Diana）的姪女姬蒂，近日公開一張自己的童年照，其可愛模樣與威廉王子的三歲女兒夏洛特公主極為相似，引發不少網民熱議。 二十七歲的姬蒂在社交平台Instagram分享其四歲的黑白照片，並留言稱「這是開學的第一天」。從照片可見，姬蒂身穿格仔裙與黑色皮鞋，時年僅四歲的她咬着手指，模樣精靈又可愛。照片吸引不少網民點讚，更有網民拿出今年初威廉王子與凱特的女兒夏洛特上幼兒班時，凱特親自拍的照片作對比，指兩人極為神似。有網民留言稱「夏洛特公主好像妳！」，有人坦言「驟看我還以為是夏洛特公主」。 另外，正懷孕的梅根婚後與夫婿英國哈里王子住在肯辛頓宮，最...
2018-11-27
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議價空間擴大 大埔豪宅用家主導買賣平穩
大埔區豪宅睇樓量持續穩定，大型洋房豪宅比華利山別墅，本月有洋房累減逾1成，以市價2500萬沽貨離場，屬市場價。滌濤山今年未有洋房成交，最新有原業主「轉租為賣」，放盤約1個月後以1300萬易手。 ...
2018-11-27
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科技股反彈 零售股向好 中美現曙光 杜指彈347點
俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升溫，但未有影響美股投資氣氛。市場憧憬中美元首在G20峰會可望達成貿易協議，加上科技股反彈，以及零售股向好帶動下，美股顯著高開後升幅擴大，杜指早段曾升387點，見24673點；納...
2018-11-27
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和波夠分晉級 紐亞救病仁
拜仁慕尼黑德甲連續兩仗失三球後防城池面臨崩潰，今晚歐聯E組主場對賓菲加攞一分已可穩奪首兩名出線資格，隊長兼門將紐亞將挺身而出誓保防線，助拜仁提早晉級十六強。而拜仁歷來對戰賓菲加保持不敗，今仗地頭出擊和波不成問題，冷敲五點六倍和。（香港時間周三凌晨4:00開賽） 歐聯分組四戰十分高居E組榜首的拜仁，領先今仗對手第三位的賓菲加六分，故今仗賽和各取一分已可確保次名躋身十六強淘汰賽階段。惟拜仁近況認真麻麻，上輪德甲主場對對杜塞爾多夫下半場中段仍領先兩球下，竟於最後十五分鐘連失兩球遭逼和3:3。幸隊長紐亞挺身而出，揚言有信心領後防重新振作在今仗守住防線：「後防表現確令人失望，...
2018-11-27
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馬來西亞激玩 全新水上樂園
毗鄰新加坡的馬來西亞柔佛州（Johor），近年積極發展休閒度假事業，大型遊樂設施相繼落成，最新一員便是迪沙魯水上探險樂園（Desaru Coast Adventure Waterpark），其中最令人...
2018-11-27
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宣佈與Andi加國註冊 19歲卓林晒婚書：愛情比血緣更重要
吳綺莉的19歲女兒吳卓林，昨日透過社交網宣佈與31歲的網紅女友Andi，月初已在加拿大結婚；卓林撰文表示愛會勝過一切，婚後也會在港定居。吳綺莉昨被大批傳媒追訪，她拒談一切有關卓林結婚及財困傳聞，又表示...
2018-11-27
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社論——沒冷靜期難遏美容劏客
香港向來重視消費者權益，很難想像一家多年來被投訴的美容院集團，依然照常營業，且受屈顧客人數有增無減，反映現存的規管極不理想，當局必須積極研究遏止。 凱詩美容院集團早在八年前被消委會點名涉不良銷售及經營手法。事隔八年，該集團疑變本加厲，今年首十個月被投訴數字不斷增加，涉及一百三十萬元。從消委會的公佈，該集團「劏客」手法，駭人聽聞。例子之一，有女士接受敷面膜服務期間，遭職員不斷游說購買套餐服務，期間不肯為她洗臉。更離譜的個案，精神狀況有異客人疑受職員影響，簽下預繳服務合約，蒙受損失。 消委會一再披露這集團涉嫌欺客，但有人仍有恃無恐，反映海關根據《商品說明條例》執法，亦難以遏止威...
2018-11-27
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馬場浮世繪——安國倫昨施手術下身暫癱瘓
周日策「美麗寶寶」起步即墮馬而服重創的安國倫，昨日續在沙田威爾斯親王醫院留醫，其妻子Erin於周一凌晨四時抵港，隨即由潘頓太太接戴到醫院探望丈夫及了解傷勢，而潘頓亦抽空到醫院陪伴Erin。 由於安國倫的頸椎骨受傷，故墮馬後，下半身一直癱瘓並無知覺，昨日必須接受手術，而手術期間，馬會受薪董事祁禮謙和韋敦步，以及賽馬業務和營運總監利達賢，都有前來探望。不過，眾人對安國倫接受手術後的情況，都三緘其口。而安國倫在澳洲的經理人，則在社交網站表示，安國倫的情況如何，還要等未來數天才較明朗。 馬場浮世繪
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