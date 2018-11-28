今在港演講矚目 改造孖胎女嬰基因 深圳教授受查

將於今日在本港人類基因編輯國際峰會上演講的深圳南方科技大學副教授賀建奎，日前宣稱成功以基因編輯技術，為患愛滋病父親的一對孖胎女嬰改變胚胎基因，令兩人免受愛滋病毒感染，引起軒然大波。內地一百二十二名科學家聯署譴責賀直接做人體實驗，違反道德倫理，稱「只能用瘋狂來形容」。賀昨天堅稱不能「見死不救」，但與他有關的學術機構和醫院紛紛割席，更有質疑他造假。深圳市衞生監管部門正展開調查。



人類基因改造研究存在道德倫理爭議，被英美多國禁止。深圳南方科技大學副教授賀建奎日前接受美聯社訪問，稱成功改變孖胎露露和娜娜胚胎一組基因，令兩人免受愛滋病毒感染。兩姊妹其中一個成功改造基因，另一個則未達預期效果，消息公佈後，中外學術界一致批評。



一百二十二名中國科學家發表聯合聲明，批評賀直接做人體實驗，「只能用瘋狂來形容」。賀所屬的南方科技大學發聲明，指賀二月一日起停薪留職，對其研究不知情，校內生物系學術委員會批評賀「嚴重違背學術倫理和學術規範」。美聯社指出，無法核實賀的研究結果，令外間對其研究真偽存疑。



涉事深圳醫院已報警



賀建奎註冊研究的中國臨牀試驗註冊中心有其研究的記錄，申請人所屬單位填上南方科技大學，批准研究的倫理委員會則填上「深圳和美婦兒科醫院倫理委員會」，並具蓋章及簽名，註明日期是去年三月七日。



一份疑是深圳和美婦兒科醫院的「審查申請書」在網上曝光，顯示該院有七名專家得悉此項研究。深圳和美婦兒科醫院否認曾發出相關文件，又聲稱懷疑賀的報告造假，已報警求助。消息指深圳市衞生監管部門正展開調查。



雖然南方科技大學努力撇清關係，但內媒昨在賀建奎實驗室網站找到參與今次實驗人士的同意書，表明經費來自南方科技大學，參與夫婦則會獲約三十一萬港元酬勞。同意書列明，如實驗者在過程中感染愛滋病，團隊不會負責。



父親患愛滋 收31萬酬勞



內媒亦於賀的網站找到另一項涉及四百個人類胚胎實驗，以研究不孕不育。資金來源亦是南方科技大學，每對志願夫婦收取三十一萬港元酬勞。如中途退出，需要全數退回資金。



賀成為學術界眾矢之的，他已來港，將於今日出席在港舉行的「第二屆人類基因編輯國際峰會」，以「人類胚胎編輯」為題發表演講。峰會昨日舉行揭幕禮，但未見賀的蹤影。港科院院長徐立之指，賀今天會如常出席演講，指「佢要對自己講嘅嘢負責任。」



賀的研究團隊向《中國科學報》提供其本人錄製短片，片中賀以英語稱參與研究的父親感染HIV病毒，兩名女嬰已與父母出院回家。賀重申除了防止女嬰HIV感染基因，沒有其他基因被修改。「我知道我的工作可能會引發爭議，但是家庭需要這項科技，我願意為他們承受批評。」



辯稱不可見死不救



賀在片中說：「我們拒絕基因增強、性別選擇或是改變皮膚和眼睛的顏色，因為這並不能算是對孩子真正的愛。」又稱對嬰兒受病害，不能「見死不救」。



中大生物醫學學院胚胎學教授陳活彝回覆本報查詢時指，基因編輯技術存有預測不到的風險，目前未有方法偵測出問題的基因，因此技術處於未成熟階段。他批評賀以人類作為實驗對象，或會導致癌症或其他疾病，甚至會代代遺傳，強調屆時將無從追究，是罔顧高風險和倫理道德上的問題。