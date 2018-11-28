今在港演講矚目 改造孖胎女嬰基因 深圳教授受查

人類基因改造研究存在道德倫理爭議，被英美多國禁止。深圳南方科技大學副教授賀建奎日前接受美聯社訪問，稱成功改變孖胎露露和娜娜胚胎一組基因，令兩人免受愛滋病毒感染。兩姊妹其中一個成功改造基因，另一個則未達預期效果，消息公佈後，中外學術界一致批評。
一百二十二名中國科學家發表聯合聲明，批評賀直接做人體實驗，「只能用瘋狂來形容」。賀所屬的南方科技大學發聲明，指賀二月一日起停薪留職，對其研究不知情，校內生物系學術委員會批評賀「嚴重違背學術倫理和學術規範」。美聯社指出，無法核實賀的研究結果，令外間對其研究真偽存疑。
涉事深圳醫院已報警
賀建奎註冊研究的中國臨牀試驗註冊中心有其研究的記錄，申請人所屬單位填上南方科技大學，批准研究的倫理委員會則填上「深圳和美婦兒科醫院倫理委員會」，並具蓋章及簽名，註明日期是去年三月七日。
一份疑是深圳和美婦兒科醫院的「審查申請書」在網上曝光，顯示該院有七名專家得悉此項研究。深圳和美婦兒科醫院否認曾發出相關文件，又聲稱懷疑賀的報告造假，已報警求助。消息指深圳市衞生監管部門正展開調查。
雖然南方科技大學努力撇清關係，但內媒昨在賀建奎實驗室網站找到參與今次實驗人士的同意書，表明經費來自南方科技大學，參與夫婦則會獲約三十一萬港元酬勞。同意書列明，如實驗者在過程中感染愛滋病，團隊不會負責。
父親患愛滋 收31萬酬勞
內媒亦於賀的網站找到另一項涉及四百個人類胚胎實驗，以研究不孕不育。資金來源亦是南方科技大學，每對志願夫婦收取三十一萬港元酬勞。如中途退出，需要全數退回資金。
賀成為學術界眾矢之的，他已來港，將於今日出席在港舉行的「第二屆人類基因編輯國際峰會」，以「人類胚胎編輯」為題發表演講。峰會昨日舉行揭幕禮，但未見賀的蹤影。港科院院長徐立之指，賀今天會如常出席演講，指「佢要對自己講嘅嘢負責任。」
賀的研究團隊向《中國科學報》提供其本人錄製短片，片中賀以英語稱參與研究的父親感染HIV病毒，兩名女嬰已與父母出院回家。賀重申除了防止女嬰HIV感染基因，沒有其他基因被修改。「我知道我的工作可能會引發爭議，但是家庭需要這項科技，我願意為他們承受批評。」
辯稱不可見死不救
賀在片中說：「我們拒絕基因增強、性別選擇或是改變皮膚和眼睛的顏色，因為這並不能算是對孩子真正的愛。」又稱對嬰兒受病害，不能「見死不救」。
中大生物醫學學院胚胎學教授陳活彝回覆本報查詢時指，基因編輯技術存有預測不到的風險，目前未有方法偵測出問題的基因，因此技術處於未成熟階段。他批評賀以人類作為實驗對象，或會導致癌症或其他疾病，甚至會代代遺傳，強調屆時將無從追究，是罔顧高風險和倫理道德上的問題。