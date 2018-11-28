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15歲港女生涉偷運可卡因往澳門

2018-11-28 列印
■涉運毒品的女生被蒙頭帶走。
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　　年僅十五歲的香港女學生，為了二千港元的報酬，涉嫌協助販毒集團偷運毒品到澳門。澳門司警接獲情報，指有香港販毒集團利用未成年人偷運毒品，並鎖定一名二十三歲香港男子。前晚七時許，司警發現該男子在澳門碼頭附近與一名剛經外港碼頭入境的女學生接觸，並疑似交收毒品，遂上前表露身份截查。

　　隨後，司警在女子交給男子的透明袋內檢獲一百小包共重三十六克、市值十二萬元可卡因（小圖），澳門司警拘捕涉案男子，並帶走女子。在盤問之下，女子承認受僱香港販毒集團偷運毒品到澳門，司警又發現她有多次出入境澳門記錄，正調查她有否涉及其他販毒案；而被捕男子將被控販毒，司警懷疑他與七月的另一宗販毒案有關。

澳門法律界人士指，年滿十二歲但未滿十六歲的青少年受《違法青少年教育監管制度》規管，該制度共有多種處分，其中包括被判感化令入住宿舍。

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