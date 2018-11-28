  • 2018年11月28日 星期三
  • 20º
  • 96%
熱門： 偷拍女同事凱詩美容心怡幼稚園總監基因改造嬰兒洞察號

日報新聞 > 港聞

17.5萬劑四價流感疫苗含懸浮物須停用

2018-11-28 列印
　　醫院管理局昨日宣佈，已通知各公立醫院及門診診所，即時停用一個受影響的季節性四價流感疫苗批次（外盒標示批號：R3J721V；針上標籤批號：R3J72）。衞生署指，獲持牌藥物批發商賽諾菲通知，約有十七萬五千劑受影響的疫苗進口本港，該批次的樣本曾被台灣當局發現含有白色「懸浮物」。

　　醫管局轄下所有公立醫院及門診診所已即時暫停季節性流感疫苗接種服務，當局也已要求相關藥廠盡快補給其他不受影響批次的流感疫苗，預計可於本周六陸續恢復有關疫苗注射服務。

　　醫管局續指，暫時未接獲病人注射相關批次疫苗後出現不良反應的報告，又指當局會繼續與衞生署保持緊密聯繫，跟進最新情況。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd