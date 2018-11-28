亂指濕疹哄買療程 凱詩苦主面腫敏感

消委會點名譴責有十六間分店的「凱詩美容」集團，涉及不良手法營銷。有苦主現身指，涉事美容院職員慫恿她支付六萬元，接受不必要的濕疹療程，但她本人並沒有濕疹，結果參與了兩次療程後，出現皮膚敏感，其後要求凱詩退款但遭拒絕。有議員認為案件涉及無牌行醫，促請衛生署跟進。



香港美容監察及民主黨消費者權益政策副發言人袁海文指，二○一六年中至今，最少收到六宗涉及「凱詩美容」的投訴，總金額超過二十萬元，當中有四宗投訴是在今年發生。他指出，投訴涉及不良促銷，有個案美容師稱投訴人患有濕疹，須參與療程，有走《不良醫藥廣告條例》的灰色地帶之嫌。



過去兩年一直光顧「凱詩美容」的投訴人H小姐表示，多年來對酒精敏感，飲酒翌日，面部及眼角會出現紅印。她表示，今年六月接受普通美容面部護理療程，美容院職員看到紅印，不斷稱紅印為濕疹，後來主管加入游說過程，並展示濕疹圖片，更稱若她不參加治療療程，濕疹範圍恐會擴展。



枉花六萬元買療程



H小姐表示，游說過程長達半小時，形容當時「自己都有少少驚，剛巧那陣子有關於濕疹的新聞。」最終她參加價值六萬元的療程，但進行兩次療程後，皮膚出現敏感，面部腫脹至不能睜開右眼。其後醫生處方類固醇藥物，着她停止療程。



消委會總幹事黃鳳嫺昨日出席電台節目時指，消委會曾多次接觸「凱詩美容」，但對方非常不配合，即使會面後，亦沒有積極處理投訴。她透露，前日消委會公佈消息後，曾有凱詩職員聯絡消委會，指公司最近人手有調配，未能跟進投訴個案。她呼籲業界設合約冷靜期，以保障消費者權益。







