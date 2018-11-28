美羅馬生菜疑受污染 食安中心籲停用

食物安全中心表示，因應美國當局就美國羅馬生菜疑受大腸桿菌污染事件公佈的最新資料，中心即時暫停加州出產的羅馬生菜進口及在港出售，並呼籲業界應立即停用或停售受影響加州出產的羅馬生菜。



中心呼籲市民不要食用來自美國加州或來源不明的羅馬生菜，又已通知美國有關暫停進口事宜，亦知會本地業界，並會繼續密切留意有關事件的最新發展，以採取適當的跟進行動。中心會繼續在進口及零售層面抽檢產自美國其他地區的羅馬生菜，以保障食物安全。較早前中心已在進口層面扣檢來自美國和加拿大的羅馬生菜。



根據美國食物及藥物管理局調查所得的最新資料，當地爆發的大腸桿菌感染個案可能與產自美國加州的羅馬生菜有關。



