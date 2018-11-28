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美股中段跌82點

2018-11-28 列印
　　在中美領袖會面之前，美國總統特朗普大吹淡風，揚言若會談無成果，會向中國貨品徵收關稅。市場憂貿易戰重燃，美股開市跌超過二百點，杜指中段報二四五五八點，跌八十二點一七。納斯達克指數中段跌九點，報七○七二點。匯豐美國預託證券報六十七點一六元，升零點零六元，騰訊預託證券見三百零四點八九元，較香港收市升一點零九元。
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