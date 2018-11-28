內地客稱被罵為狗上載店員照公審

「今時今日咁嘅服務態度係唔得㗎」。有內地旅客上周六在社交網絡發文並上載一張化妝品店店員的相片，指自己訪港期間，於上水一商場購物時，遭到對方不禮貌對待，稱該店員和同事說：「對住呢班大陸狗，睇到都煩。」該旅客對事件感到十分氣憤，怒斥「步D&G後塵嗎？」



網上帖文和店員的相片昨日被轉載至臉書群組「巴打絲打」。內文指，該名內地旅客在上水一商場一間連鎖化妝品店試用化妝品時，聽到一名店員與同事罵「大陸人是狗」，要求連鎖化妝品店或該商場交代事件，更強調「代購不是狗，大陸人也不是狗。」



帖文引起大批網民激論，態度兩極化。有網民留言指，事件只是同事之間的言談，並無對內地客直接指出，該旅客「毋須對號入座」，又指香港的服務一向不太好，若真的太介意便不應來港購物，或者當時便要求對方致歉而非拍照公審。另外，也有人不同意店員的態度，「唔應該喺客面前討論。」







