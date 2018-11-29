環聯系統存漏洞 洩林鄭信貸報告

存有五百四十萬名港人信貸記錄的環聯資訊，系統有漏洞或引致資料外洩。該公司近年與第三方平台合作，向市民提供免費查閱信貸報告服務，只需輸入他人身份證號碼及簡單個人資料，再回答幾條簡單選擇題，即可查閱他人信貸報告。據悉，連特首林鄭月娥的資料也被人取閱。



銀行界人士向本報記者表示，有人成功透過環聯（TransUnion）與第三方平台合作的免費查閱信貸服務，成功取得特首林鄭月娥的信貸報告，顯示該服務認證程序存在嚴重保安漏洞。用家透過該服務可輕易查閱他人的信貸資料，只需輸入簡單個人資料，以及回答幾條身份認證的簡單選擇題便可，而問題深淺視乎當事人風險程度高低，以林鄭而言，屬低風險人士，回答認證問題相對簡單，很易撞中答案。



循第三方平台查詢



對於林鄭的個人信貸資料也被取閱，金管局及私人專員公署高度關注。銀行人士透露，金管局就第三方服務提供者聲稱可讓市民免費向環聯查閱個人信貸報告，向銀行查詢有否提供類似服務，並要求迅速回覆。



私隱專員公署表示，私隱專員黃繼兒已聯絡環聯並就事件展開循規審查，以協助環聯採取補救措施，減低可能造成的損失。



公署得悉環聯已即時提升保安措施，包括凍結有關賬戶並通知受影響人士及提供一次性密碼認證（OTP）。公署呼籲環聯及有關信貸或中介機構即時停止有問題的索取信貸報告程序，堵塞保安漏洞，並加強有關身份核實的步驟。



金管局表示，已與銀行和環聯了解，並獲告知有人透過環聯及部份中介機構網上平台，經多次測試，不當地取得他人個人信貸報告。由於事件涉銀行向環聯提供的個人信貸資料的安全性，金管局表示關注，並透過銀行公會要求環聯全面調查，並盡早提升認證程序。在未完成相關工作前，環聯須提升保安措施。



