賀建奎擁七公司 深圳南科大為商業夥伴

內地科學家賀建奎昨天在國際峰會上指出，其所屬的深圳南方科技大學對其「基因編輯」胚胎研究並不知情，但承認南科大有份提供研究資金。內地傳媒揭發，賀建奎與南科大有商業合作關係，由賀持股四成半的「深圳市南科生命科技公司」，南科大則透過一間公司持有兩成四股份。



賀建奎為孖生女嬰胚胎做基因編輯，以防她們從父親感染愛滋病一事曝光之後，南科大即與之劃清界線，稱賀於二月起停薪留職，其研究並非在南科大進行，如今其實驗室已被校方查封。昨日該校在賀出席峰會後即發表聲明，強烈譴責賀之研究，並稱會全力配合調查。



南科大與賀建奎還是脫不了關係。賀至少是七間公司股東，其中註冊資本最高為「深圳市南科生命科技公司」，賀持股四成半，而南科大則透過全資擁有的「深圳市南科大資產經營管理公司」，持股二成四以上。



南科大重視科研與產業結合，允許教授在校外從事科研、鼓勵創業。雖然南科大稱賀建奎已停薪留職，圖劃清界線，但賀更早之前接受內媒訪問時，表示在南科大支持下停薪留職兩年。



大學開公司 市值逾八億人幣



《中國新聞周刊》報道指，南科大與不少校內教授開公司做生意，截至今年年中，已共同註冊成立二十五間高科技項目公司，市場價值近八億人民幣。



聲進行基因編輯研究是為救人的賀建奎，其主要及最新業務為第三代「基因測序儀」，號稱全球最準價格最平。其深圳市「瀚海基因生物科技有限公司」今年四月已完成A輪逾二億元的融資；至於另一家「因合生秘科技如東有限公司」，亦是透過基因測序和生物信息分析進行「腫瘤早期篩查技術」研發，商機無限，故賀昨在峰會上特別強調其公司與基因組編輯研究無涉，以免生意受影響；而「瀚海基因」的員工亦表明對老闆的研究一無所知。