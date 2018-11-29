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日報新聞 > 港聞

美股中段升173點

2018-11-29 列印
　　中美領袖在阿根廷G20會議見面之後，是否為貿易戰劃上句號，仍是未知之數，但外圍股市昨晚向好，反映投資者對會面看法樂觀。

  美股杜指中段升一百七十三點，見二四九二一點。納斯達克指數見七一一一點，升二十八點九三。匯豐美國預托證券中段報六十六點八二元，跌零點八三元；騰訊見三百一十三點二一元，跌一點五九元。
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