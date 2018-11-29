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積金局擬向受託人收年費

2018-11-29 列印
　　市場盛傳，由於積金局連續虧蝕八年，擬向受託人徵收註冊年費，金額將為受託人管理資產規模百分之零點零五。如果以九月底強積金總資產約八千五百八十三億元計算，每年的註冊年費高達四點三億元。不過一旦積金局欲向受託人徵收註冊年費，要先修訂法例，故預料最快要到二○二○至二一年才會開始。

  積金局回應指，是否向受託人徵年費，是港府的決定，又補充指，當局現時的主要營運經費是港府九八年撥出的五十億元補助金的投資收益，當初估計是可運作十年，惟至今已運作逾二十年。

  保險界立法會議員陳健波指，業界冀當局能分階段徵費，又指為保資金運作適當，要求積金局將每年開支預算提交立法會。

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