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電動方程式賽車看台座位減半

2018-11-29 列印
　　新一屆電動方程式(FE)新戰車，明年三月十日重臨中環賽道。主辦的Formula E Racing Hong Kong Limited市場推廣及傳訊總監彭雪怡昨公佈售票詳情時透露今屆看台門票，跟過去兩屆相約售二千八百八十元，兒童和長者半價。

　　她又強調聽取車迷意見後，賽道旁的E-Village嘉年華將作大幅度改動，看台座位由六千減至三千個，騰空出來的地方擴建嘉年華，並增設展覽和兒童玩樂設施，入場費只須五十元，盼吸引最少一萬三千名車迷入場。此外，持看台或E-Village門票車迷只須加三百元，即可於特定時段到維修站作近距離欣賞車隊備戰實況。



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