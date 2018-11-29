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﻿婆媳大戰﻿﻿奶奶遭潑熱水傷腹﻿

2018-11-29 列印
■警方將涉嫌襲擊的吳姓女子拘捕。
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　　天水圍天晴邨一單位內，昨日有媳婦涉向奶奶淋潑熱水。警方昨日早上八時許接獲一名男子報案，報案男子姓梁（二十五歲），稱自己的嫂子向母親淋熱水。腹部受傷的奶奶，送院經敷治後無大礙。

　　消息指，昨日早上天水圍天晴邨晴悅樓一名姓吳的女子（二十八歲）懷疑因爭廚房用，與陳姓奶奶（五十九歲）發生爭執，其間一度情緒激動，向奶奶淋潑熱水，吳姓女子的叔仔報警。

　　警方到場了解後，隨即將涉嫌襲擊致造成實際身體傷害的吳姓女子拘捕，將該名女子帶返警署調查，案件現正交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進。到達現場的救護員則將腹部受傷的奶奶，送往天水圍醫院治理，她意識清醒，經醫生敷治後，已無大礙。

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