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凱詩美容致歉 稱願跟進「硬銷」投訴

2018-11-29 列印
■凱詩客服總監鄭嘉儀指出，公司願與顧客商討問題。
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　　消委會日前點名譴責凱詩美容集團，涉嫌以多種不良手法，銷售美容療程。凱詩美容集團客戶服務總監鄭嘉儀昨日在記者會上鞠躬致歉，表示不排除有少數前線員工，在銷售過程和處理投訴上有所疏忽，未能妥善處理個別客戶問題。

　　鄭嘉儀宣讀聲明回應指，公司對員工的專業操守有嚴格要求和訓練，在銷售過程中，絕不容許高壓硬銷，或以利誘及誤導方式完成客戶定單，相信所有客戶是在自願情況下購買服務或產品。她又稱，公司樂意按個別客戶的需求，逐一洽談，並會積極配合消委會的查詢，同時會安排人手跟進，稍後向消委會提交書面解釋和證明。



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