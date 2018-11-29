陳肇始：未收不良反應報告 ﻿問題疫苗停接種﻿ 新貨周內可運港

法國藥廠生產的四價流感疫苗被台灣驗出含有白色懸浮物，本港也有進口逾十七萬五千劑受影響批次疫苗，並已使用其中七點五萬劑。衛生署、醫管局前日已宣佈暫停用同一批次疫苗，並正追查有多少已經接種。食衞局局長陳肇始表示，暫時未收到市民打針後有不良反應的報告。



台灣食品藥物管理署早前抽驗法國藥廠（Sanofi）生產的兩批三價及四價流感疫苗，分別檢查到有黑色和白色的懸浮物。港府指，獲持牌藥物批發商通知，約有十七萬五千劑受影響的疫苗進口本港。衞生署及醫管局轄下所有公立醫院及門診診所已即時暫停季節性流感疫苗接種服務。



陳肇始表示，正核對涉事批次的疫苗數目及追查分發地點，現時收到的資料中，同一批次的疫苗，沒有發現白色懸浮物，亦無證據顯示供港的流感疫苗在品質、安全或功效受到影響，或對接種者造成安全風險，未收到市民打針後有不良反應的報告。她又指，藥廠已經承諾會補給其他批次的疫苗，預計本星期內可以送抵本港。



民建聯立法會議員蔣麗芸關注事件，認為有七點五萬劑已注射，認為醫管局要進行檢討，是否抽查機制出問題；要求醫管局公佈涉及的公立醫院、診所或醫療機構名單。她又促請局方盡快公佈，又促請當局設立專線或網頁，方便市民查詢及跟進。



公民黨立法會議員郭家麒批評，事件上月發生，直至前日台灣當局主動要求藥廠收回疫苗後，本港才退回疫苗。他不滿當局的回應，直斥局方無主動將有機會出問題的疫苗做化驗，只將或有問題疫苖退回藥廠，做法愚蠢。他強調，市民不會因為局長講兩句就安心，又指流感疫苗接種率可能受影響。



