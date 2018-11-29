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明愛醫院三醫生被控行為失當

2018-11-29 列印
　　廉政公署早前接獲貪污投訴，昨日起訴三名醫管局前醫生，控告他們分別涉嫌串謀公職人員行為失當，轉介醫管局病人至其中兩人開設的私家眼科診所，及盜竊醫管局藥物。三名被告別為三十九歲邱承建，四十二歲朱東恒，同為醫管局轄下明愛醫院前全職醫生；及四十五歲朱東麒，明愛醫院前兼職醫生。

　　邱承建、朱東麒及朱東恒同被控一項串謀犯公職人員行為失當罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。邱承建及朱東麒另被控一項相類罪名，而朱東麒及朱東恒亦被控一項相類罪名。

　　此外，邱承建另被控一項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。本周五在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



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