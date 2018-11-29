喜愛運動keep fit的人士，可選用Acti-Tape活力肌腱貼，於運動時可保護肌肉及關節，減低受壓及避免拉傷，運動後亦有助紓緩疼痛及減輕腫脹等，產品防水透氣兼不含藥性，仲有5米及36厘米兩款選擇，使用方便又安心！《頭條日報》讀者現可以低至33折換購以上產品，優惠期至12月9日（星期日），即用「頭條Jetso」App攞電子印花換購及睇換購詳情啦！
上《頭條》App換購友營堂木酢健之貼 保健Keep fit輕鬆妥貼
喜愛運動keep fit的人士，可選用Acti-Tape活力肌腱貼，於運動時可保護肌肉及關節，減低受壓及避免拉傷，運動後亦有助紓緩疼痛及減輕腫脹等，產品防水透氣兼不含藥性，仲有5米及36厘米兩款選擇，使用方便又安心！《頭條日報》讀者現可以低至33折換購以上產品，優惠期至12月9日（星期日），即用「頭條Jetso」App攞電子印花換購及睇換購詳情啦！
權威學者齊轟罔顧道德 瘋狂教授死撐 改造基因BB無錯
內地科學家賀建奎以「基因編輯」胚胎技術，聲稱培育出可抵抗愛滋病的嬰兒，全球嘩然。他昨在本港的「人類基因組編輯國際峰會」演講，死撐其技術為愛滋病父母帶來希望，但多名權威學者齊聲炮轟，指有很多方法避免嬰兒...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
網民：卿本佳人奈何做賊 最美通緝犯投案自首
近日在網上走紅，被稱為最美酒託（誘騙他人到酒吧消費高價酒水賺取佣金）的通緝犯卿晨璟靚昨天早上已投案自首，四川綿陽市警方確認，另有四名通緝人員亦已陸續投案。 綿陽一個叫卿晨璟靚一九九九年出生的年輕女酒託日前引起內地網民熱烈討論，因為綿陽警方早前發佈了一條通報，稱破獲了一個在酒吧、茶樓作案的酒託詐騙集團，並公佈了七名集團成員名單。卿晨璟靚因長相貌美而引發關注，網民紛紛感歎「卿本佳人，奈何做賊」。 一名與女子曾共事過的朋友林艷（化名）指，她做酒託的行為可能是與其男友有關，大約六、七月，她辭職時表示要跟男友去外地，不料現在卻走了上這一條路，人生就發生了這樣的變化。林艷希望大家現在不...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俄坦克逼近烏克蘭邊境 烏克蘭總統警告恐爆戰爭
俄羅斯扣押烏克蘭船艇事件引發烏克蘭宣佈戒嚴三十日，令到兩國緊張局勢持續升級。烏克蘭總統波羅申科指，由於俄羅斯短時間內在兩國邊境大量增兵，部署的坦克數目增加了三倍；警告兩國可能會爆發全面戰爭。 波羅申科周二在電視講話中說，俄羅斯在接壤烏克蘭的邊境動作頻頻，駐軍人數短時間內急增。其中烏俄邊境的俄軍坦克數量，突然增加了三倍。相關行動顯示，烏克蘭正面臨與俄羅斯爆發全面戰爭的威脅。 特朗普：或取消會晤普京 他指出，此消息由該國情報部門取得，但未明指出俄軍部隊具體數量，克里姆林宮暫時未有回應。波羅申科在接受國家電視台訪問時強調：「我不希望任何人認為這只是好玩、只是遊戲而已，烏克蘭如今面...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑連錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級營業經理徐廣森表示，九龍灣得寶花園F座低層7室，面積282方呎，一房間隔，單位原叫價480萬，減價50萬，以430萬易手，呎價15248元。原業主於10...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
騰訊三連升 恒指創上月以來新高 聯儲放鴿 美股升近480點
美國聯儲局主席鮑威爾周三在紐約發表有關息率的言論，指目前利率「僅僅低於」中性水平。市場解讀為較溫和的鴿派言論，刺激美股彈升，中段過後杜指升幅一度擴大至接近550點。 鮑威爾又指聯儲局的政策路線並非預設...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
贏即出線 貝迪斯衝「奧」
歐霸F組一哥貝迪斯今晚地頭出戰奧林比亞高斯，全取三分便穩入三十二強。陣中的盧斯素近期入球停不了，今仗有力領軍撕破對手防線，主勝放心捧。（Now644、有線601、661台周五凌晨1:55直播） 貝迪斯暫以八分高踞歐霸F組榜首，第二的AC米蘭和第三的奧林比亞高斯同以一分落後，兩個出線席位成前三之爭。一哥上場西甲作客雖以1:2不敵維拉利爾，但各賽近五戰仍錄得兩勝兩和一負，包括聯賽作客4:3勇挫巴塞隆拿及歐霸賽和紅黑軍團，狀態值得信賴。 盧斯素士哥保證 上仗為貝迪斯破蛋的阿根廷中場盧斯素，各賽事已連續三仗士哥，今仗將聯同陣中首席射手羅倫摩朗撕破奧林比亞高斯防線。 奧林比亞...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
專店首展 X5 xDrive40i新霸氣
寶馬全新第四代X5正式在港登場，代理把灣仔告士打道專店變成BMW X Hub展廳，替新車舉行大型傳媒及VIP預覽會，隨後公開讓車迷入場參觀，感受新一代X5及其他X系列玩樂車的特點。 文：彭志揚圖：Wi...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
三年抱兩 城城甜笑 默認老婆有喜 方媛撇B女凸肚出關
早排盛傳53歲嘅郭富城「三年抱兩」，嫩妻方媛(Moka)秘密陀B。前日，城城現身公開活動時被追問「喜訊」，人夫心花放說：「唔講得住，都快㗎喇！多謝大家祝福，因為係開心事，但畀多啲時間我，再向大家公佈。...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——打開基因魔盒 後患無窮
一名科學家，日夜在實驗室內研究，一心創造出偉大的發明，貢獻人類，結果製造出一頭怪物，遺禍人間……這不是科幻電影的情節，現實中正在發生。內地科學家賀建奎的「基因編輯」胚胎技術，引起國際科學界重大關注。多名學者對他作出猛烈抨擊，斥他自把自為，把潘朵拉盒子打開，遺害難以想像。 生物科技一日千里，特別是基因工程，存在各種可能性，但不少技術尚未成熟，難以預知風險和對人類的影響，亦存在重大的社會、道德、倫理爭議。故此，不少科學家即使掌握了新技術，知而不用，並服膺於學術界的標準，以審慎態度研究，避免行差踏錯。 各國亦跟隨科學發展的步伐，研究新的規管方法。大家如此小心，就是提高科學家的道德...
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——萬事系連拉兩日頭馬賀壽
剛周日賽事由「萬事叻」食頭胡，昨晚則輪到同主馬「萬事欣」照辦煮碗，馬主伍燕梅連續兩次賽事拉頭馬，剛好昨日是其農曆牛一，當然極之高興，笑指告東尼部署得非常及時！ 馬場浮世繪
2018-11-29
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6