  • 2018年11月29日 星期四
  • 23º
  • 63%
熱門： 居屋攪珠免費搭電車環聯信貸報告基因改造嬰兒資料外洩

日報新聞 > 港聞

上《頭條》App換購友營堂木酢健之貼 保健Keep fit輕鬆妥貼

2018-11-29 列印
■有木酢健之貼，包你舒筋活絡。
■Acti-Tape活力肌腱貼（5米及36厘米），你嘅運動神貼。
Previous Next

  香港打工仔工時長，想抽時間保健keep fit都要諗計！今期推介大家用友營堂木酢健之貼保健，方便又輕鬆！產品由韓國製造，含精製橘子樹木酢精華粉末及綠茶精華等天然成份，只需貼於雙腳底部穴位反射區，能幫助祛除身體積聚已久的毒素及濕氣，舒筋活絡，減輕手腳浮腫及冰冷情況，促進血液循環及新陳代謝，對紓緩肩膊、肌肉、腰背痛和疲勞有幫助！兩片只需$7.8，既經濟，又可保健，一舉兩得！

　　喜愛運動keep fit的人士，可選用Acti-Tape活力肌腱貼，於運動時可保護肌肉及關節，減低受壓及避免拉傷，運動後亦有助紓緩疼痛及減輕腫脹等，產品防水透氣兼不含藥性，仲有5米及36厘米兩款選擇，使用方便又安心！《頭條日報》讀者現可以低至33折換購以上產品，優惠期至12月9日（星期日），即用「頭條Jetso」App攞電子印花換購及睇換購詳情啦！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd