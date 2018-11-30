環聯保安措施被抨簡陋 網上查閱服務急叫停

存有五百四十萬名港人信貸記錄的環聯資訊，系統被指有嚴重保安漏洞，引起資料外洩風險，連特首林鄭月娥的信貸紀錄也遭第三者冒認進入系統查閱。有議員認為事態嚴重，要求有關部門檢視是否涉及處理個人資料不當的情況。特首辦回應指，已收到環聯來信，表示已採取補救措施並加強保護。環聯已即時暫停在香港所有網上消費者信貸報告查詢服務。



環聯資訊系統疑存在保安漏洞，被外人取得特首林鄭月娥的信貸紀錄。行政長官辦公室發言人表示，環聯持有大量市民個人資料，有責任採取有效的保安措施加以妥善保護，如系統出現漏洞，必須盡快作出補救，以保障市民的權益。



認證問題易被撞中



私隱專員黃繼兒昨表示，公署正展開循規審查，不就案件作評論，但初步測試發現，網站在身份認證問題所提供的答案選擇，設計上有保安風險。



他解釋，由於身份認證問題普通，答案包括「以上皆不是」的選項，因而有機會被人「撞中入去」，令信貸報告資料外洩，建議可透過多重認證密碼，加強身份核實程序。資訊科技界立法會議員莫乃光表示，財務資料屬敏感個人資料，認為僅回答數條簡單問題，便提供他人個人信貸資料是非常大的失誤，反映審查程序不足，呼籲執法部門檢視是否有處理個人資料不當的情況。



他續指，已去信立法會財經事務委員會，要求委員會邀請金管局、銀行公會及個人資料私隱專員，討論漏洞問題。



立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆批評，涉事機構在管理逾五百萬人的個人資料上相當兒戲，取閱資料時核證方法不合格及不負責任，又質疑近年有不少財務公司致電予市民查詢是否需要借錢，敏感資料亦可能來自有關漏洞，促請環聯立即停止讓人查閱資料，提升保安級數。



受影響帳戶已凍結



環聯指出，據公司初步調查顯示，有人獲取了極少數香港消費者的個人信貸報告，強調今次事件並非網絡攻擊，而是他人濫用消費者資訊、以欺詐手法獲取消費者個人信貸資料。為作出補救，環聯已經迅速採取行動，提升反欺詐的管制措施，將持續調查，並會作出必要修改，以確保消費者的個人資料得到周全保障。



環聯表示，高度重視安全問題，並已即時提升保安措施，包括凍結有關帳戶、通知受影響人士，以及提供一次性密碼認證，但公司不會披露具體認證要求，以避免間接協助詐騙份子。據環聯網頁顯示，已暫停在香港所有網上消費者信貸報告查詢服務，並即時生效。